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Mardin’de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 08:59
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Mardin’de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde TIR ile fabrika işçilerini taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 33 DRD 66 plakalı tır, kavşakta dönüş yapan 06 JRT 45 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin’de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı Mardin’de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı Mardin’de TIR ile işçi servisi çarpıştı: 11 yaralı

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