Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü. Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler uyarıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.
Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu. Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi bölgede yer yer 40 metreye kadar düştü.
Güzergahta görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.