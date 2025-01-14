Park halindeki araçlara çarptı ters döndü

Kazada hasar gören park halindeki araçlar (DHA)

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta süratle ilerlediği görülen otomobil sürücüsü tümsekten geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Otomobil park halindeki araçlara çarptıktan sonra ters dönerek bir süre sürükleniyor. Kaza sırasında park halindeki araç ise çarpmanın etkisiyle arkadaki aracın üstüne çıkıyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise dışarı çıkıyor.

"TÜMSEKTEN HIZLI GELİP UÇMUŞ"

Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini, "Tümsekten hızlı gelmiş. Oradan uçmuş bu arabaya vurmuş, sonra da kıraathanenin oraya uçmuş. Alkollü olduğunu söylüyorlar" dedi. Diğer yandan kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.