Boş arazide bulundu! Malatya’da sır ceset

İlk belirlemelere göre şahsın intihar ettiği düşünülüyor (İHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağız kısmında cerrahi maske bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.