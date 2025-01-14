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Boş arazide bulundu! Malatya'da sır ceset

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 09:51
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Boş arazide bulundu! Malatya’da sır ceset

Sabah saatlerinde Malatya'da bulunan boş bir arazide kimliği bilinmeyen bir ceset bulundu. Erkek cesedinin ağzında cerrahi maske olduğu görülürken, ilk belirlemelere göre intihar şüphesi bulunduğu öğrenildi.

BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Malatya'da boş arazide henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olay, 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay yerine gelen ekipler uzun süre incelemelerde bulundu (İHA)Olay yerine gelen ekipler uzun süre incelemelerde bulundu (İHA)

Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yan tarafındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İlk belirlemelere göre şahsın intihar ettiği düşünülüyor (İHA)İlk belirlemelere göre şahsın intihar ettiği düşünülüyor (İHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağız kısmında cerrahi maske bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Boş arazide bulundu! Malatya’da sır ceset Boş arazide bulundu! Malatya’da sır ceset Boş arazide bulundu! Malatya’da sır ceset
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