Fatih’te iş yerine silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak'taki iş yerine kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iş yerindeki V.Ç. ile Ş.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.