Fatih'te iş yerine silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
Fatih'te bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak'taki iş yerine kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda iş yerindeki V.Ç. ile Ş.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.