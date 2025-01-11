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Fatih'te iş yerine silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.01.2025 23:12
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Fatih’te iş yerine silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Fatih'te bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak'taki iş yerine kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iş yerindeki V.Ç. ile Ş.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Fatih’te iş yerine silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı Fatih’te iş yerine silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı Fatih’te iş yerine silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
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