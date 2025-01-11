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Seyir halindeki araca silahlı saldırı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 06:06
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Seyir halindeki araca silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta sokakta seyreden cipin önünü iki araçla kesen saldırganlar, cipi çapraz ateşe tuttu. Saldırı sonrası cipin sürücüsü yaralanmazken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BF 4721 plakalı cip, sokakta ilerlediği sırada farklı yönlerden gelen iki araç ile önü kesilerek çapraz ateşe tutuldu.

Seyir halindeki cip çapraz ateşe tutuldu (DHA)Seyir halindeki cip çapraz ateşe tutuldu (DHA)

Bu sırada kurşunlardan kaçmaya çalışan cipin sürücüsü park halindeki 3 araca çarparken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeki cip çapraz ateşe tutuldu (DHA)Seyir halindeki cip çapraz ateşe tutuldu (DHA)

Sürücü saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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