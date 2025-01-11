Seyir halindeki araca silahlı saldırı

Seyir halindeki cip çapraz ateşe tutuldu (DHA)

Sürücü saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.