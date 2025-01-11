Fenomen "1 Milyon Mehmet" hayatını kaybetti
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Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen ve fenomen olan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
'1 milyon Mehmet' tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bucak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.