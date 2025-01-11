11 Ocak 2025, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Fenomen "1 Milyon Mehmet" hayatını kaybetti

Fenomen "1 Milyon Mehmet" hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 11.01.2025 21:48
ABONE OL
Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti

Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen ve fenomen olan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

'1 milyon Mehmet' tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti

Bucak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.


Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti

5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı 'YouTube' hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör