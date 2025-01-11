Çorum’da polis sireni kullanan sürücü şok! Ceza yağdı

Devriye gezen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat U. idaresindeki 19 SU 332 plakalı arazi aracını, Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde'de durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde, uzaktan kumandayla çalışan polis sireni tespit edildi.

Sürücüye, "ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak"tan 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

Ayrıca Sedat U'nun sürücü belgesine bir ay el konuldu.

Trafikten men edilen araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı.