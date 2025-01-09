Önce zıpladı sonra yumrukladı! Yer: Kağıthane

Kağıthane'de iki sürücü arasında çıkan trafik kavgasında taraflardan biri önce zıpladı sonra yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek yön olan caddede aynı istikamette seyreden iki sürücü arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgada taraflardan biri kendisini tutan kişiden kurtularak önce zıpladı sonra yumruk attı. Kavga anlarını trafikteki diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydederken çevredekilerin ayırdığı tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.