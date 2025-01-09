Yer Adana! Otobüs kullanan kocasına bıçakla saldırdı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sabriye (26) ve Mehmet A. (26) çifti şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı alıp evlerini ayırdı. Mehmet A., 2 yaşındaki oğlunu erkek kardeşine verdi. Durumu öğrenen Sabriye A., oğlunun kendisinden gizlendiğini düşünerek öfkelendi.



Sabriye A., eşinin kullandığı yolcu otobüsüne bindi. Mehmet A. seyir halindeyken karısı Sabriye A. arkasından gelerek saldırdı.

Önce biber gazı sıkan Sabriye A., daha sonra eşi Mehmet A.'nın kolunu ısırdı. Sabriye A. saldırmaya devam ederken cebinden bıçağı çıkartarak Mehmet A.'nın boynuna sapladı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.



Yaralanan Mehmet A., kullandığı yolcu otobüsü ile Seyhan Devlet Hastanesine gitti. Mehmet A. tedavi altına alındı.





Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sabriye A.'nın fazla kaçamayacağını öngörerek olayın gerçekleştiği bölgede yakalama çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarının neticesinde Sabriye A.'yı bölgeye yakın yerde yakaladı.





Sabriye A. emniyetteki ifadesinde, "Çocuğumu gizlediği için konuşmak için gitmiştim yanına fakat bir anlık sinirle saldırdım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sabriye A., ev hapsi cezası aldı.