6 yaşındaki Şirin'in katili için hesap vakti!
Şişli'de Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan cani Mustafa Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
İstanbul Şişli'de kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
HESAP VAKTİ!
Hanilçi'nin yargılandığı davanın ilk duruşması saat 11.00'de başladı. Duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'yi sarsan olay İstanbul Şişli'de yaşanmıştı. 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi bulmak için arama çalışmaları başlatılmıştı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerin çalışmaları sonucu 2 Kasım'da küçük kızın cansız bedenine Feriköy Mezarlığı'nda ulaşılmıştı. Kamera kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ile yürüdüğü görülmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli ifadesinde kan donduran cinayeti anlatmıştı.
Tutuklanan Mustafa Örün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" diyerek kan donduran olayı anlatmıştı.