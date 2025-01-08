PTT çalışanları son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş için Hemşin ilçesinde, temizlik görevlisi Ömer Beyazıt için Derepazarı'nda cenaze namazı kılındı. İkindi vakti kılınan namazların ardından Okumuş ve Beyazıt, aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

Derepazarı ilçesinde Ömer Beyazıt'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra Selim Okumuş'un Hemşin'deki cenazesine katılarak ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. Okumuş'un tabutuna Türk bayrağı sarıldı, taziyeleri eşi Sevgi Okumuş kabul etti. Buradaki cenaze törenine Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, PTT çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.