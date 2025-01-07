Rize’deki PTT şubesinde dehşet! Gözünü kırpmadan kurşun yağdırdı: 2 kişi hayatını kaybetti

PTT şubesinde tabancayla ateş açtı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT şubesinde usulsüz işlem yaptırmak isteyen V. K. isimli şüphelinin ateş açması sonucu ağır yaralanan ve Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş(55) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt(45) hayatını kaybetti. Saldırı sonrası firar eden saldırganın ekiplerce eşkâli tespit edilirken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

PTT'DEN AÇIKLAMA

2 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası PTT'nin sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapıldı. PTT tarafında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; Rize'de bulunan işyerimizde usulüz işlem yapışmasını talep eden bir şahıs, işlemin gerçekleştirilmemesi üzerine iki çalışma arkadaşımıza saldırıda bulunmuş olup maalesef çalışanlarımız kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişlerdir.

Kolluk kuvvetlerimizce, olay yerinden kaçan saldırgan hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır. Şirketimiz bu hain saldırının yakından takipçisi olacaktır. Saldırıda hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm PTT camiamıza sabırlar dileriz"

PTT şubesinde tabancayla ateş açtı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle: Rize'de PTT çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.