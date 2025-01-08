Bir aileyi yakan olay! Ablasının çağrısına kimse cevap veremedi

Tiryakioğlu'nun cansız bedeni yol üzerindeyken, ısrarla ablasının aradığı cep telefonuna kimse cevap veremedi. Bu sırada olay yerine gelen Tiryakioğlu'nun bir yakını, telefonla yakınlarını arayarak acı haberi 'Başımız sağ olsun' diyerek verdi.