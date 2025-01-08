Antalya’da kız kaçırma kavgasında cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Olay, dün akşam saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5924 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan Sefil Ünder (46) ile Serkan D. (18), Dursun A. (17) ve Beran Ç. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan D. (19), araçta bulunan av tüfeğini alarak Sefil Ünder'e ateş açtı. Sefil Ünder ve o sırada olay yerinde bulunan Sultan Ünder (24) av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanırken, şüpheliler Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Saçmaların isabet ettiği Sefil Ünder ile hayati tehlikesi olan Sultan Ünder, yakınları tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Sefil Ünder, hastanede hayatını kaybederken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sultan Ünder'in ise tedavisi devam ediyor. Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ve hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bölgede yaptığı aramada olayda kullanılan av tüfeği, aynı mahallenin 5725. sokağında bir evin bahçesinde bulundu.



Olaya karışan şüphelilerden Serkan D. ve Dursun A. ekipler tarafından Göksu Mahallesi'nde yakalanırken, Beran Ç.'nin ise yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sürüyor. Yakalanan Dursun A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde devam ederken, Serkan D. ise Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkartıldı. Serkan D.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, "Kavgaya tutuştuk, ben de av tüfeğiyle iki el ateş ederek Dursun'u aradan alıp olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.