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Nevzat Bahtiyar kararı ikiye böldü: Narin suya gömülürken yaşıyor olabilir mi?

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Narin Güran davasında karar çıktı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin'le ilgili süren davada 3 ağırlaştırılmış müebbet, 1 de 4 yıl 6 ay hapis cezası çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına rağmen cesedi dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hukukçuları da ikiye böldü. Bazı hukukçular Narin'in o anlarda hala yaşıyor olabileceğine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 30.12.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 07:23
Nevzat Bahtiyar kararı ikiye böldü: Narin suya gömülürken yaşıyor olabilir mi?

Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban 8 yaşındaki Narin cinayeti davası, katili ve nedeni ortaya çıkmadan sona erse de amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran 'iştiraken kasten öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevzat Bahtiyar kararı ikiye böldü: Narin suya gömülürken yaşıyor olabilir mi?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise gerekçeli kararın ardından Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen karar mütalaaya aykırı çıktığı için istinaf mahkemesine itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

Nevzat Bahtiyar kararı ikiye böldü: Narin suya gömülürken yaşıyor olabilir mi?

Hukukçular da, Güran ailesine verilen cezada hemfikir kalırken, Nevzat Bahtiyar'ın ceset bulunana kadar hiçbir şey yokmuş gibi davranıp, bildiklerini 19 gün boyunca saklaması ve ceset bulunduktan sonra suçunu itiraf etmesine rağmen verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasında ikiye bölündü.

Nevzat Bahtiyar kararı ikiye böldü: Narin suya gömülürken yaşıyor olabilir mi?

"KARAR EKSİK KALDI"
Davaya, baro adına müdahil olan Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren, "Maalesef dosyada suça dair bir ikrar söz konusu olmadı. Nevzat Bahtiyar, Narin'i öldürmemiş olsa bile onu dereye saklayan olduğu açıktı.

Nevzat Bahtiyar kararı ikiye böldü: Narin suya gömülürken yaşıyor olabilir mi?

Narin'in hangi saatte öldüğünü de bilmiyoruz. Bu nedenle karar, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza açısından ise eksik kaldı. Nevzat'ın da 'kasten çocuğu öldürmekten' cezalandırılması gerektiği kanaatindeydik. Diyarbakır Barosu Dava Takip Komisyonu bu kararı Nevzat Bahtiyar yönünden istinaf edecektir." dedi.

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