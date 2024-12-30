Nevzat Bahtiyar kararı ikiye böldü: Narin suya gömülürken yaşıyor olabilir mi?
Türkiye'nin aylardır konuştuğu Narin Güran davasında karar çıktı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin'le ilgili süren davada 3 ağırlaştırılmış müebbet, 1 de 4 yıl 6 ay hapis cezası çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına rağmen cesedi dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi hukukçuları da ikiye böldü. Bazı hukukçular Narin'in o anlarda hala yaşıyor olabileceğine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 07:23