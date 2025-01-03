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İzmir'de hareketli dakikalar! Denizde kadın cesedi bulundu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 14:34
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İzmir’de hareketli dakikalar! Denizde kadın cesedi bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Turan Sahili'nde denizde ceset görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan cesedin 44 yaşındaki Goncagül Duman'a ait olduğu belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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