Antalya'da akılalmaz olay! Tartıştığı spotçunun iş yerini ateşe verdi: Ölü ve yaralılar var (Foto: DHA)

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi tüm apartmanı saran alevlere müdahale etmeye başlarken, daire sakinleri kendilerini sokağa attı. Yangında apartmanın altında bulunan çamaşırhane de bulunan Ahmet Özen ile 2 ayrı spotçu dükkanında bulunan Lokman Derya Yılmaz ile Mete Durupınar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Lokman Derya Yılmaz'ın (53) durumunun iyi olduğu belirtilirken, kalbi duran Ahmet Özen'in ise doktorların yoğun çabasıyla hayata tutunduğu kaydedildi. Spot dükkanından çıkartılan Mete Durupınar ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangında 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin de yaralanması nedeniyle Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri olayla geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de bulunduğu çalışmada olay yerinde çakmak gazı kutusu bulundu. Cinayet Büro Amirliği ile Muratpaşa Suç Araştırma ekiplerinin yaptığı incelemede spot dükkanını işleten Mete Durupınar ile spotçunun üst katında oturan Ufuk B. arasında iddiaya göre televizyon satışı arasında alacak verecek olduğu ve Ufuk B.'nin bu yüzden dükkanı kundakladığı öğrenildi. Ekipler olay yerinde olduğu ve sonrasında kaçtığını belirlediği Ufuk B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.