Antalya'da akılalmaz olay! Tartıştığı spotçunun iş yerini ateşe verdi: Ölü ve yaralılar var
Şoke eden olayi Antalya’da yaşandı. Bir kişi, oturduğu apartmanın zemin katında bulunan spot dükkanı sahibi Mete Durupınar (49) ile satın aldığı televizyon nedeniyle tartıştıktan sonra iş yerinde yangın çıkardı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Olayı gören mahalle sakinlerinden Huriye Doğan, “Burada 2 tane eskici var. Biz burayı defalarca uyardık. Akşamda ses çıktı ve tartışma çıktı. Sonrasında bir çıtırtı ve büyük alevler çıktı. Bizde kaçtık” dedi.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın giriş katında yer alan 2'nci el ürünleri satan iki spotçu dükkanında meydana geldi. Apartmandan dumanların ve alevlerin bir anda yükseldiğini gören apartman ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi tüm apartmanı saran alevlere müdahale etmeye başlarken, daire sakinleri kendilerini sokağa attı. Yangında apartmanın altında bulunan çamaşırhane de bulunan Ahmet Özen ile 2 ayrı spotçu dükkanında bulunan Lokman Derya Yılmaz ile Mete Durupınar, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla dışarıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Lokman Derya Yılmaz'ın (53) durumunun iyi olduğu belirtilirken, kalbi duran Ahmet Özen'in ise doktorların yoğun çabasıyla hayata tutunduğu kaydedildi. Spot dükkanından çıkartılan Mete Durupınar ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KUNDAKLAMA İDDİASI
Yangında 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin de yaralanması nedeniyle Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri olayla geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de bulunduğu çalışmada olay yerinde çakmak gazı kutusu bulundu. Cinayet Büro Amirliği ile Muratpaşa Suç Araştırma ekiplerinin yaptığı incelemede spot dükkanını işleten Mete Durupınar ile spotçunun üst katında oturan Ufuk B. arasında iddiaya göre televizyon satışı arasında alacak verecek olduğu ve Ufuk B.'nin bu yüzden dükkanı kundakladığı öğrenildi. Ekipler olay yerinde olduğu ve sonrasında kaçtığını belirlediği Ufuk B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
"SANİYELER İÇERİSİNDE YANMAYA BAŞLADI"
Olayı gören mahalle sakinlerinden Huriye Doğan, "Burada 2 tane eskici var. Biz burayı defalarca uyardık. Akşamda ses çıktı ve tartışma çıktı. Sonrasında bir çıtırtı ve büyük alevler çıktı. Bizde kaçtık" dedi.
Yan apartmanda oturduğunu belirten ve ayağı kırık şekilde dışarıya kaçan Anıl Bayram ise "Işık parlamasını görünce hemen dışarıya kaçtık. Tüm apartman saniyeler içerisinde yanmaya başladı. Yan taraf çamaşırhane onun yanı da eski mobilya eşyaları satan bir dükkandı. Alevler bütün binayı sardı. Yangında içeride olan birileri vardı" diye konuştu.
Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak, bitişik durumdaki iki binanın tamamında maddi hasar meydana gelirken, giriş katta yer alan çamaşırhane ve 2 spot dükkanı tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye promosyon jesti: 2025'te bankalardan 24.000 TL piyangosu! 12.500, 15.550, 18.400 TL alana...
- Kandil simidi basit tarifi MAHLEPLİ-MAHLEPSİZ | Kokusu kapınızın önünde kuyruk oluşturacak!
- MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?
- 2025 yılı Ocak ayı kamu personeli alımı ilanları yayınlandı: 10 binden fazla kadro açıldı
- Türk kahvesi neden topaklanır? Bol köpüklü ve pürüzsüz Türk kahvesi yapmanın sırları
- Tarım Kredi 2025 FIRSAT KATALOĞU 2-6 OCAK | Fiyatlar düştü: TK Ayçiçek yağı 288,50 TL, Süzme peynir 63,90 TL...
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? İşçiye 22.104 TL'lik maaş bu ay mı verilecek?
- 4800-4600-4500-3600 prim gününe emeklilikte fırsatlar değişti! Tazminat şartında A’dan Z’ye tablo: 25 yıla…
- Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...
- Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe gecesi ne kandili? 2025 Diyanet dini günler takvimi...
- Kolay kilo verme yöntemleri: Uzmanlardan altın değerinde 10 tavsiye
- REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER! Hacet namazı nasıl kılınır: Regaip Kandili namazı evde kılınır mı?