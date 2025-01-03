Bursa’da vahşet! Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ateşli silahla başından vurulduğu anlaşılan kadını ağır yaralı olduğunu belirledi.

Bursa’da araç içerisinde başından vurulmuş kadın bulundu (DHA)

Kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsminin Fatma Elif Kutlu olduğu öğrenilen kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.