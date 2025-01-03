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Bursa'da vahşet! Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Sokak üzerinde park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulunan 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:28
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Bursa’da vahşet! Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu

Olay saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci Buluş Sokak üzerinde park halinde bulunan 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içinde hareketsiz duran bir kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bursa’da araç içerisinde başından vurulmuş kadın bulundu (DHA)Bursa’da araç içerisinde başından vurulmuş kadın bulundu (DHA)

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ateşli silahla başından vurulduğu anlaşılan kadını ağır yaralı olduğunu belirledi.

Bursa’da araç içerisinde başından vurulmuş kadın bulundu (DHA)Bursa’da araç içerisinde başından vurulmuş kadın bulundu (DHA)

Kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsminin Fatma Elif Kutlu olduğu öğrenilen kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa’da araç içerisinde başından vurulmuş kadın bulundu (AA)Bursa’da araç içerisinde başından vurulmuş kadın bulundu (AA)

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı.

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