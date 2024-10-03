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Tekirdağ'da korkutan anız yangını

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 08:45
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Tekirdağ’da korkutan anız yangını

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan anız yangını korkuttu. Jandarma güçleri ise olay mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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