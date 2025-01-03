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İzmir'de dehşet! Pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı

AA
Giriş: 03.01.2025 01:25
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İzmir’de dehşet! Pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı

Dehşet olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki genç ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Güney Mahallesi'nde Arda E. ile S.A.G. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.A.G, pompalı tüfekle ateş ettiği Arda E'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir’de dehşet! Pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı İzmir’de dehşet! Pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı İzmir’de dehşet! Pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı
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