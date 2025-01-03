İzmir’de dehşet! Pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı

Güney Mahallesi'nde Arda E. ile S.A.G. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.A.G, pompalı tüfekle ateş ettiği Arda E'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.