Kırıkkale’de kömür sobası faciası! Alevler paniğe neden oldu

Kömür sobası faciası (İHA)

Alevler, kısa sürede müştemilatın çevresini sardı. Yangın sırasında bitişiğinde bulunan kümesteki güvercinler, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.