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Malatya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 05:59
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Malatya’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan 44 AEL plakalı Opel marka otomobil ile 34 HFJ 749 plakalı Peugeot marka araç çarpıştı. Feci kazada araçlardan biri savrularak kaldırıma çıkarken kaza neticesinde 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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