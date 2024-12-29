Depremzede çifte silahlı soygun! Hırsızlar bilezikleri alıp kaçtı: Ya eşimi öldürselerdi?

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen olayda, depremzede yaşlı çiftin evine giren maskeli ve silahlı iki kişi, 2 altın bileziği çalarak kayıplara karıştı. Olay, Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan Hanifi ve Ayhan Kıdır çiftinin evinde yaşandı.

İddiaya göre, 61 yaşındaki Ayhan Kıdır evde yalnızken maskeli ve silahlı iki kişi kapıyı zorlayarak içeri girdi. Silahı boğazına dayayarak kendisinden altınlarını isteyen şahıslar, evi karış karış aradı. Hırsızlar, çiftin biriktirdikleri yardımlarla aldıkları 2 burma bileziği çalarak olay yerinden kaçtı.

Hırsızların ayrılmasının ardından büyük korku yaşayan Ayhan Kıdır, durumu eşi Hanifi Kıdır'a bildirdi. Çift, hemen polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, hırsızların izini sürmek için detaylı inceleme başlattı. Şahısların eldiven taktığı tespit edildi.

"YA EŞİMİ ÖLDÜRSELERDİ?"

69 yaşındaki Hanifi Kıdır, yaşadıkları olayın şokunu gözyaşları içinde anlatarak, devletin sağladığı yardımlarla biriktirdikleri parayla aldıkları bileziklerin çalındığını söyledi. Kıdır, "Devletimiz sağ olsun, deprem yardımlarıyla yeni bir ev hayali kuruyorduk. Ama bu zalimler eşimin ağzını kapayıp altınlarımızı aldılar. Ya eşimi öldürselerdi ne olacaktı? Şimdi ne yapacağız? Yetkililerden bu vicdansızların bulunmasını istiyorum" dedi.

Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Depremzede Kıdır çifti, bir an önce adaletin yerini bulmasını bekliyor.