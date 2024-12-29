Atatürk ve şehitlere hakaret etmişti! Gözaltına alınan şahıs suç makinası çıktı

Sosyal medya platformundan açtığı canlı yayında, Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere hakaret eden A.B., polisin Beyoğlu'nda yaptığı denetim sırasında yakalandı.

Konuyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret', 'Kişinin hatırasına hakaret', 'Şehitlere hakaret', 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret' suçlarını içeren video paylaşımı ile ilgili olarak; şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik inceleme başlatılmış, kimlik bilgileri tespit edilen A.B. isimli şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince 28.12.2024 tarihinde Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uygulama esnasında yakalanmıştır. Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada ise 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçları başta olmak üzere toplam 21 adet suç kaydı bulunduğu, ayrıca kayıp kişi olarak da aranıyor olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı