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15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı

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Giriş: 29.12.2024 00:55 Güncelleme: 29.12.2024 01:36
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı. Söndürme çalışmalarının ardından köprü,tekrar ulaşıma açıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ARAÇ YANGINI!

Alınan bilgiye göre, köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde bir araç alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı (Foto: DHA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı (Foto: DHA)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı (Foto: sosyal medya)15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı (Foto: sosyal medya)

KÖPRÜ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı
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