15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı
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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı. Söndürme çalışmalarının ardından köprü,tekrar ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde bir araç alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.