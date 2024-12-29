15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç yangını! Alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde bir araç alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.