Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok! 1 tutuklama

Adıyaman'da sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HEM PROPAGANDA HEM DE TEHDİT

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, kentte daha önceden yapılan terör operasyonlarına ilişkin haber sitelerinin sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerin altına yorum olarak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve aynı zamanda yorumlarda sosyal medya kullanıcılarını tehdit eden M.F.D. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Örgüt lehine sitelerin altına yorum yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.