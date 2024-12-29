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Samsun’da 4 katlı binada yangın çıktı: 11 kişi dumandan etkilendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 00:49
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Samsun’da 4 katlı binada yangın çıktı: 11 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 6 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Samsun'da bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında çıktı. Serdar Bayraktar'a ait evde çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yanan evin üst katlarında, balkonda mahsur kalanları yangın söndürme merdiveniyle kurtardı.

Samsun’da 4 katlı binada yangın çıktı: 11 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, 6 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Samsun’da 4 katlı binada yangın çıktı: 11 kişi dumandan etkilendi

"EVİN İÇİNE GİRİNCE YANGIN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Bir kadın da baygınlık geçirerek bekçilerin kollarında ambulansa taşındı. Yanan binanın üst katında oturan Ufuk Öztürk, "Evin içine duman girince yangın olduğunu öğrendim. Yangının neyden çıktığını bilmiyorum. Evde tek ben vardım. Beni de itfaiye ekipleri çıkardı" dedi.

Samsun’da 4 katlı binada yangın çıktı: 11 kişi dumandan etkilendi

"BİNAYA GİRDİĞİMDE ALT KAT YANIYORDU"

Binaya dayısını kurtarmak için giren Emre Akyol ise "Binaya girdiğimde alt kat yanıyordu. İçeride kim vardı bilmiyorum. Ben de dayımı çıkartmaya gittim ama dumanlardan dolayı içeri girme şansım yoktu.

Samsun’da 4 katlı binada yangın çıktı: 11 kişi dumandan etkilendi

Yangının neyden çıktığını bilmiyorum. Alt katta salonun yandığını duydum" diye konuştu. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Samsun’da 4 katlı binada yangın çıktı: 11 kişi dumandan etkilendi

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Samsun’da 4 katlı binada yangın çıktı: 11 kişi dumandan etkilendi Samsun’da 4 katlı binada yangın çıktı: 11 kişi dumandan etkilendi Samsun’da 4 katlı binada yangın çıktı: 11 kişi dumandan etkilendi
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