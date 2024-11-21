Avrasya Tüneli’nde araç yangını! Ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı.

Avrasya Tüneli'nde araç yangını (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Avrasya Tüneli'nde araç yangını (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI ( ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90

Kentte aralıklarla süren sağanağın da etkisiyle İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 17.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal istikametinde her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Pendik ve Tuzla'nın bazı noktalarında da yoğunluk görülüyor.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Uzunçayır'da başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında her iki yönde araçlar güçlükle ilerliyor.

Bölgedeki bazı ana arterler ile sahil yolu ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Edirne istikametinde trafik yoğunken, Ankara istikametinde trafik akıcı seyrediyor. Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde de sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avcılar-TÜYAP arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, Beylikdüzü Meydanı D-100 kara yolu mevkisinde de araç yoğunluğu artıyor.