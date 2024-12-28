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Ulaştırma Bakanlığına bağlı raylı sistemler 1 Ocak'ta ücretsiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 00:34
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Ulaştırma Bakanlığına bağlı raylı sistemler 1 Ocak’ta ücretsiz

Son dakika... İzban, Başkentray, Marmaray, Gayrettepe-Havalimanı Metro hattı 1 Ocak'ta ücretsiz olacak.

İzban, Başkentray, Marmaray, Gayrettepe-Havalimanı Metro hattı 1 Ocak'ta ücretsiz olacak.

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Ulaştırma Bakanlığına bağlı raylı sistemler 1 Ocak’ta ücretsiz Ulaştırma Bakanlığına bağlı raylı sistemler 1 Ocak’ta ücretsiz Ulaştırma Bakanlığına bağlı raylı sistemler 1 Ocak’ta ücretsiz
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