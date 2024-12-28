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Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 00:37
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Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaldırımda yürüyen kadını yanından bisikletle geçerken elle taciz eden ve polis tarafından gözaltına alınan 27 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün 14.30 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen N.Ş. (26) isimli kadın, yanından geçen bisikletli tarafından elle tacize uğradı.

Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!

Olayın ardından şüpheli uzaklaşırken, taciz anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Harekete geçen Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışması sonucu şüphelinin İ.K. olduğunu tespit etti.

Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!

Düzenlenen operasyonla şüpheli İ.K. kısa sürede Bornova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K., bugün adliyeye sevk edildi. İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi! Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi! Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!
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