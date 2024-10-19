29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz! Başkan Erdoğan imzaladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. (Ekran görüntüsü)

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARINI KAPSAYACAK?

Buna göre ücretsiz uygulama, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.