29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz! Başkan Erdoğan imzaladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Konuya ilişkin karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
HANGİ ULAŞIM ARAÇLARINI KAPSAYACAK?
Buna göre ücretsiz uygulama, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.