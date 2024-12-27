27 Aralık 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da katliam gibi kaza! Ambulans ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da katliam gibi kaza! Ambulans ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 22:04
ABONE OL
Malatya’da katliam gibi kaza! Ambulans ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da, ambulans ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Malatya- Pütürge karayolu üzerinde meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 44 AAD 347 plakalı ambulans ile Büyükşehir Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 44 AGP 092 plakalı kamyonet Tokluca mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Malatya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı (Foto:DHA)Malatya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı (Foto:DHA)

Ambulans ve kamyonetin devrildiği kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Malatya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı (Foto:DHA)Malatya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı (Foto:DHA)

Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Batıbey'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların yoldan çekilmesi ile tekrar ulaşıma açıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cibaliye’de yeni katliam! En az 10 ölüCibaliye’de yeni katliam! En az 10 ölü CİBALİYE'DE YENİ KATLİAM! EN AZ 10 ÖLÜ
Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza!Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza! AFYONKARAHİSAR'DA KATLİAM GİBİ KAZA!
Nevşehir’de katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı varNevşehir’de katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var NEVŞEHİR'DE KATLİAM GİBİ KAZA! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malatya’da katliam gibi kaza! Ambulans ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Malatya’da katliam gibi kaza! Ambulans ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Malatya’da katliam gibi kaza! Ambulans ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör