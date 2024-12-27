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Rus hava sahasında garip olaylar! Azerbaycan uçağı geri döndü! Drone saldırısı iddiası

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 13:00 Güncelleme: 27.12.2024 13:14
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Rus hava sahasında garip olaylar! Azerbaycan uçağı geri döndü! Drone saldırısı iddiası

Bakü'den Rusya'nın Stavropol Krayı'nda bulunan Mineralnıye Vodı kentine giden Azerbaycan yolcu uçağı, hava sahasının kapalı olması nedeniyle döndü. Bazı medya kaynakları ve sosyal medya hesaplarında, uçağın Rusya'ya yapılan dron saldırıları nedeniyle döndüğü öne sürüldü.

Azerbaycan Hava Yollarından (AZAL) yapılan açıklamaya göre, şirkete ait "J2-8717" sefer sayılı uçak, Mineralnıye Vodı'ya gitmek için havalandı.

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Ancak kaptan pilot, Mahaçkale'de hava sahasının kapalı olduğu bilgisini aldıktan sonra döndü. Uçak, yerel saatle 10.13'te Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na başarılı iniş gerçekleştirdi.

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Rusya'ya uçuşlarla ilgili genel bilgilerin yakında açıklanacağı kaydedildi.

Rus hava sahasında garip olaylar! Azerbaycan uçağı geri döndü! Drone saldırısı iddiası

Bazı medya kaynakları ve sosyal medya hesaplarında, uçağın Rusya'ya yapılan dron saldırıları nedeniyle döndüğü öne sürüldü.

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Rus hava sahasında garip olaylar! Azerbaycan uçağı geri döndü! Drone saldırısı iddiası Rus hava sahasında garip olaylar! Azerbaycan uçağı geri döndü! Drone saldırısı iddiası Rus hava sahasında garip olaylar! Azerbaycan uçağı geri döndü! Drone saldırısı iddiası
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