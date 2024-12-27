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Başkan Erdoğan'dan patlamada ölen işçilerin ailelerine taziye ziyareti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 15:57 Güncelleme: 27.12.2024 16:19
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Başkan Erdoğan’dan patlamada ölen işçilerin ailelerine taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir İl Kongresi öncesi geçtiğimiz günlerde yaşanan fabrika patlamasında can veren işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ACILI AİLELERE ZİYARET

Partisinin 8.Olağan Kongresi için Balıkesir'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 2 ailenin evini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Özlem Özçakır'ın ailesine yaptığı taziye ziyaretinde dua okudu (AA)Başkan Erdoğan, Özlem Özçakır'ın ailesine yaptığı taziye ziyaretinde dua okudu (AA)

Erdoğan, Özlem Özçakır ile Enes Kırmızı'nın ailesine sabırlar diledi. Çocuklara hediyeler veren büyüklerin ellerini öpen Başkan Erdoğan, ölen işçiler için de dua etti. Erdoğan daha sonra kongre konuşmasını yapmak üzere salona geçti.

Başkan Erdoğan patlamada hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini de ziyaret etti (AA)Başkan Erdoğan patlamada hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini de ziyaret etti (AA)

BALIKESİR'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN İLK SÖZLER
Başkan Erdoğan ziyaretlerin ardından katıldığı AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde devam eden soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İHMAL VARSA GEREĞİ YAPILACAK"
Erdoğan, "Ailelerimizin son derece metanetli davranıyorlar. Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştı. Hatası kusuru ihmali olan varsa gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan hiç kimse şüphe duymasın." dedi.

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Başkan Erdoğan’dan patlamada ölen işçilerin ailelerine taziye ziyareti Başkan Erdoğan’dan patlamada ölen işçilerin ailelerine taziye ziyareti Başkan Erdoğan’dan patlamada ölen işçilerin ailelerine taziye ziyareti
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