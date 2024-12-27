Başkan Erdoğan’dan patlamada ölen işçilerin ailelerine taziye ziyareti

Başkan Erdoğan patlamada hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini de ziyaret etti (AA)

BALIKESİR'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN İLK SÖZLER

Başkan Erdoğan ziyaretlerin ardından katıldığı AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde devam eden soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



"İHMAL VARSA GEREĞİ YAPILACAK"

Erdoğan, "Ailelerimizin son derece metanetli davranıyorlar. Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştı. Hatası kusuru ihmali olan varsa gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan hiç kimse şüphe duymasın." dedi.