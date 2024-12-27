Başkan Erdoğan'dan patlamada ölen işçilerin ailelerine taziye ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir İl Kongresi öncesi geçtiğimiz günlerde yaşanan fabrika patlamasında can veren işçilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti.
Partisinin 8.Olağan Kongresi için Balıkesir'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 2 ailenin evini ziyaret etti.
Erdoğan, Özlem Özçakır ile Enes Kırmızı'nın ailesine sabırlar diledi. Çocuklara hediyeler veren büyüklerin ellerini öpen Başkan Erdoğan, ölen işçiler için de dua etti. Erdoğan daha sonra kongre konuşmasını yapmak üzere salona geçti.
BALIKESİR'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN İLK SÖZLER
Başkan Erdoğan ziyaretlerin ardından katıldığı AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde devam eden soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İHMAL VARSA GEREĞİ YAPILACAK"
Erdoğan, "Ailelerimizin son derece metanetli davranıyorlar. Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştı. Hatası kusuru ihmali olan varsa gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan hiç kimse şüphe duymasın." dedi.
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