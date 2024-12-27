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Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı! 4 isim aranıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 11:34
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Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı! 4 isim aranıyor

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında bazı fenomenlere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz gözaltına alındı. 4 isim ise aranıyor.

İstanbul'da yüksek takipçili fenomenlerin bulunduğu bazı sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada yüksek takipcili fenomenlerin bulunduğu bazı hesaplarda yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığı tespit edildi. İstanbul'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz isimli 3 kişi gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Çağlayan Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı! 4 isim aranıyor Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı! 4 isim aranıyor Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı! 4 isim aranıyor
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