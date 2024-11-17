Yasadışı bahis oynayana hapis cezası! Düzenleme yolda

Hükümet tarafından hazırlıkları devam eden 10'uncu yargı paketinin en önemli hedeflerinden biri olarak toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılması yer alıyor. Bu algıyı ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler yargı paketinde yer alacak. Toplumda infial yaratacak suçları işleyenler, belli bir süre cezaevine girmek zorunda kalacak. Teklife trafik güvenliği ve silahla havaya ateş etme ile ilgili suçlar da dâhil edildi.

YASADIŞI BAHİS OYNAYANA HAPİS

Sabah'ın haberine göre AK Parti ve ilgili bakanlıklar, bir süredir yasadışı bahsin önüne geçmek için yapılacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar sırasında konu tüm detayları ile masaya yatırıldı. TCK kapsamında sadece yasadışı bahis oynatanlara ceza verilmesi sorunu çözmediği için oynayanlara yönelik de yaptırım uygulanması gündeme geldi.

Şu anda yasadışı bahis oynayanlara sadece Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası (5 ila 20 bin lira arasında) veriliyor. Yasadışı bahis oynamanın bir suç olarak TCK'ya girmesi gündemde. Bu durumda yasadışı bahis oynamak da hapis cezasını gerektiren bir suç olacak.

MAKAS, DRİFT, YOL KESME CEZALARI KATLANACAK

Trafik magandalarının trafikte makas atma, yol kesme gibi eylemlerinin önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) trafik güvenliği ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılacak.

Trafikte drift ve makas atanlara verilecek cezalar artırılacak. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde para cezası (drift 32 bin, makas 6 bin 439 lira) veriliyor. Yapılacak düzenleme ile cezanın alt ve üst sınırı artırılacak.

MAGANDALARA CEZAEVİ YOLU

TCK ve Kabahatler Kanunu'nun 'toplumun huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik suçlar'la ilgili maddeleri gözden geçiriliyor. Özellikle ruhsatsız silahlarla ilgili 'meskûn mahaller, düğünler, nişanlar, kalabalık ortamlarda' havaya ateş edilmesine ilişkin cezalar da artırılacak. Şehir magandalarının cezaevine girmesi, bazı olaylarda da tutuklu yargılanması sağlanacak.