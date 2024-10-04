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19 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 115 şüpheli yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 08:48
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19 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 115 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde "yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim" suçlarına yönelik "Siberağ-9" operasyonlarında 115 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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