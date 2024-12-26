Balıkesir’deki mühimmat fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'deki patlama sonrası fabrikanın son durumu (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

Bu arada patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamayla birlikte mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünden dumanların yükseldiği görülüyor.