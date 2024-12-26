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İstanbul'da sağanak trafiği felç etti! Durma noktasına geldi kazalar yaşandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 22:25 Güncelleme: 26.12.2024 22:37
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İstanbul’da sağanak trafiği felç etti! Durma noktasına geldi kazalar yaşandı

İstanbul'da öğle saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Etkisini sürdüren sağanak kentin yüksek noktalarında zaman zaman karla karışık yağmura dönüşürkene trafiği de olumsuz etkiledi. Ayıca, yağışın etkisiyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kağıthane Caddesi'nde bir elektrik direği devrildi.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Küçükçekmece gibi ilçelerde aralıklarla etkisini gösteren yağış, kentin yüksek noktalarında zaman zaman karla karışık yağmura dönüştü.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE TRAFİK YÜZDE 90'A ULAŞTI

TRAFİK ADETA DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağışın da etkisiyle D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden Avcılar istikametine kadar trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi ile O-3 kara yolu Otogar-Hal ve Sultangazi-Arnavutköy bağlantı noktalarında trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde trafiğin yoğun seyrettiği görüldü. TEM Otoyolu Edirne istikametinde ise Ataşehir-Sancaktepe arasında araçların ağır ilerlediği gözlendi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ARALIKLARLA ETKİLİ OLUYOR

KAZALAR YAŞANDI!

Ana arterlerin yanı sıra ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluşturdu. Bu arada, yağışın etkisiyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kağıthane Caddesi'nde bir elektrik direği devrildi.

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İstanbul’da sağanak trafiği felç etti! Durma noktasına geldi kazalar yaşandı İstanbul’da sağanak trafiği felç etti! Durma noktasına geldi kazalar yaşandı İstanbul’da sağanak trafiği felç etti! Durma noktasına geldi kazalar yaşandı
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