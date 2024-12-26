AFAD duyurdu! Muğla'da peş peşe deprem
AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde peş peşe depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Menteşe ilçesinde 21:44 saatinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, ardından 21:48 saatinde aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde ikinci depremi açıkladı.
3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.97 km olarak kaydedilirken, 3.5 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
Büyüklük: 3.9 (Mw)
Yer: Menteşe (Muğla)
Tarih: 2024-12-26
Saat: 21:44:45 TSİ
Enlem: 37.13806 N
Boylam: 28.82139 E
Derinlik: 6.97 km
AFAD, ardından 21:48 saatinde aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde ikinci depremi duyurdu.
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer: Menteşe (Muğla)
Tarih: 2024-12-26
Saat: 21:48:35 TSİ
Enlem: 37.14139 N
Boylam: 28.82528 E
Derinlik: 7 km
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE
2024-12-26 21:48:35 37.14139 28.82528 7.0 ML 3.5 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 21:44:45 37.13806 28.82139 6.97 MW 3.9 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 21:18:30 41.145 34.17194 12.67 ML 2.0 Tosya (Kastamonu)
2024-12-26 20:57:04 36.97944 28.53056 6.98 ML 1.2 Ula (Muğla)
2024-12-26 20:53:49 37.66861 35.88556 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-12-26 20:14:03 38.37833 39.11194 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-12-26 20:02:35 38.31917 31.17194 10.89 ML 2.3 Yalvaç (Isparta)
2024-12-26 19:32:59 39.52417 40.62556 6.79 ML 1.5 Tercan (Erzincan)
2024-12-26 19:26:41 36.76667 31.52306 86.4 ML 2.1 Manavgat (Antalya)
2024-12-26 19:15:26 38.23083 37.29528 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-26 18:33:03 38.66917 37.45167 7.02 ML 2.6 Darende (Malatya)
2024-12-26 18:28:30 37.95222 29.24167 11.91 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 18:17:51 37.15583 28.81861 7.0 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 18:00:45 38.34389 31.16639 10.11 MW 3.9 Yalvaç (Isparta)
2024-12-26 17:53:02 37.88306 29.25556 6.76 ML 2.4 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 17:51:28 40.60528 33.02944 7.0 ML 1.3 Orta (Çankırı)
2024-12-26 17:36:08 37.88306 29.25806 7.0 ML 2.9 Pamukkale (Denizli)
2024-12-26 16:50:48 36.94139 27.59639 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.16 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-26 16:49:21 36.92 32.4725 7.01 ML 1.4 Taşkent (Konya)
2024-12-26 16:49:17 39.88333 41.71889 7.0 ML 1.6 Pasinler (Erzurum)
2024-12-26 16:43:09 39.98194 43.03083 7.0 ML 1.4 Merkez (Ağrı)
2024-12-26 16:35:26 35.92583 27.17722 24.38 ML 2.8 Ege Denizi - [88.66 km] Datça (Muğla)
2024-12-26 16:01:31 39.35167 26.17917 6.65 ML 2.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.64 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-26 15:49:30 38.84861 37.30778 6.01 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2024-12-26 15:27:41 38.44556 29.15333 7.0 ML 0.9 Ulubey (Uşak)
2024-12-26 14:16:52 39.69028 26.39194 7.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2024-12-26 14:09:54 37.65278 35.88194 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2024-12-26 14:09:26 38.19861 38.06361 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-26 13:50:36 37.14 28.80306 7.0 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2024-12-26 13:45:19 37.64917 35.89056 7.0 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-12-26 13:37:58 36.55 29.93417 7.0 ML 1.8 Elmalı (Antalya)
2024-12-26 13:24:39 40.93833 29.74583 7.01 ML 1.3 Körfez (Kocaeli)
2024-12-26 13:11:20 38.32389 38.16028 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-26 13:04:41 39.47222 28.1475 7.01 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-26 12:47:05 39.83611 39.10278 7.0 ML 1.3 Kemah (Erzincan)