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Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.12.2024 00:40
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir ikamette arama yapan ekipler, 840 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.K. (18), K.D. (21) ile 2 çocuk emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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