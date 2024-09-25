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Isparta’da uyuşturucu operasyonu! Evden düzenek çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 23:24 Güncelleme: 25.09.2024 23:24
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Isparta’da uyuşturucu operasyonu! Evden düzenek çıktı

Isparta’da jandarma ekiplerince aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde üretmek için iklimlendirme düzeneği kuran şahıs, yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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