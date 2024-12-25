Adana’da akılalamaz olay! Sürekli arıza yapan yeni motosikletini bayi önünde benzin döküp ateşe verdi

MOTOSİKLETİ BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ

Bunun üzerine sinir krizi geçiren Açıkgöz, çarşı esnafı ve vatandaşların gözü önünde sinir krizi geçirerek, üzerine benzin döktüğü motosikletini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler Açıkgöz'ü sakinleştirirken, bayi çalışanları da yangın söndürme tüpüyle yanan motosiklete müdahale etti.

"ÇOCUKLARIMIN RIZKINI 100 BİN LİRAYI BU MOTORA BAĞLADIM"

Firmaya defalarca gelerek durumu izah ettiğini belirten Açıkgöz, "Fabrikayı aradım, servise para ödedim, sorun bir türlü çözülmedi. Ben geceleri, günlüğü 800 liraya çalışıyorum. Çocuklarımın rızkını 100 bin lirayı bu motora bağladım. Yazıklar olsun bunlara, herkes duysun, görsün istiyorum" dedi.

Firma yetkililerinden şikayetçi olduğunu aktaran Açıkgöz, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, zarar gören motosiklet ise ailesine teslim edildi.





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