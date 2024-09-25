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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 18:24
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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

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