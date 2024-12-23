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Muğla'da hastaneye çarpıp düşen ambulans helikopterin enkazı kaldırıldı!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 05:10 Güncelleme: 23.12.2024 05:42
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Muğla’da hastaneye çarpıp düşen ambulans helikopterin enkazı kaldırıldı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün sabah saatlerinde hastaneye çarparak düşen ve 2 pilot, 1 hekim ile 1 personelin hayatını kaybettiği ambulans helikopterin enkazı, kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından vinç yardımı ile kaldırıldı.

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ekipleri kaza kırım çalışması yürüttü.

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı (AA)Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı (AA)

Ekiplerin çalışmasının ardından ambulans helikopterin enkazı vinç yardımıyla tıra yüklendi. Kırıma uğrayan helikopter detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) götürüldü.

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı (AA)Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı (AA)

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı (AA)Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı (AA)

Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, Adli Tıp Kurumuna gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemiş, cenazeler işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.

Muğla’da helikopter hastaneye çarpıp düştüMuğla’da helikopter hastaneye çarpıp düştü
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