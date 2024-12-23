Kocaeli'nde iş hanında yangın paniği! Alevler söndürüldü
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 katlı iş hanının son katında yangın çıktı. Alevlerin büyüyerek çatıya sıçradığı yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'ndeki 6 katlı iş hanında çıktı.
İş hanının 6'ıncı katında çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın merdiveniyle 6'ıncı kata yükselerek müdahale ettiği yangın söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Merdivenli araç yardımıyla iş yeri ile çatıya sıçrayan alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın iş yeri ve çatıda hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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