Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarpıp düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak bahçeye düştü. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Vali Akbıyık A Haber'e yaptığı açıklamada kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali Akbıyık helikopterin Antalya'ya gitmek üzere kalkış yaptığı esnada hastane binasına çarptığını belirtirken kazanın sisten dolayı yaşandığını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak bahçeye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
KAZA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR?
Emekli Kaptan Pilot Ahmet İzgi A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Maalesef helikopter kazaları ülkemizde son zamanlarda sıkça olmaya başladı. Helikopterler uçaklardan farklı olarak görerek şartlarda uçarlar. Kabinleri basınçlı değildir. Elektronik radar yardımı değil de pilotlar kabin içinden gözleriyle dışarı bakarak uçarlar. Biz buna görerek şartlar deriz. Yani helikopter uçarken kapıyı camı açabilirsiniz. Dolayısıyla görerek şartlarda uçan bu hava araçları pilotun inisiyatifindedir. Hava şartlarına bağımlıdır.
Hastanelerde bu pilotların inip kalkması için ona yardımcı olacak meteoroloji bilgisi verecek birileri maalesef yok olması lazım. Pistin etrafında rüzgar çorabı olması lazım.
Rüzgarın hangi yönden estiğini gösteren kırmızı ve arkaya doğru daralan bir hava tüneli bezi diyelim. Bu rüzgara karşı pilot inmeye kalkmaya çalışır.
Helikopter pervanesinin binaya çarptığı görülüyor. Camlar kırılmış. Pervane camlara sürtmeye devam etmiş. Doğa şartları kaynaklı bir kaza olduğu görülüyor. Çok yüksek bir olasılıkla hava şartlarından meteorolojik şartlardan kaynaklı bir kaza görülüyor.
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