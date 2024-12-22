Muğla’da ambulans helikopter hastaneye çarpıp düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak bahçeye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.