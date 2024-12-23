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Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 24 yaralı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 06:28 Güncelleme: 23.12.2024 06:52
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Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: 24 yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir midibüs devrildi. Cenaze için Sinop'ta giden yolcuları taşıdığı öğrenilen midibüste bulunan 24 yolcu yaralandı.

Kastamonu'da cenaze için Sinop'a giden yolcuları taşıyan midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre, 24 kişi yaralandı.

KASTAMONU'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ

Kaza, Sinop-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cenaze için İstanbul'dan Sinop'a giden vatandaşları taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılıyor.

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