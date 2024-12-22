Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı!
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Kırıkkale'de polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamada hakkında 10 yıl 47 ay hapis cezası bulunan B.Z. yakalandı. Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri B.Z'yi durdurdu.
Yapılan sorguda B.Z'nin çeşitli suçlardan 10 yıl 47 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.